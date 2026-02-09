Форма поиска по сайту

09 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": ФСБ и СК работают с обвиняемыми в покушении на генерала Алексеева

"Московский патруль": ФСБ и СК работают с обвиняемыми в покушении на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ и СК провели следственные действия с обвиняемыми по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Предполагаемого исполнителя преступления Любомира Корбу под конвоем доставили в подъезд, где он стрелял в генерала.

Пострадавший Алексеев сейчас находится в больнице. Его состояние врачи называют тяжелым, но стабильным.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

