06 февраля, 01:30Общество
"Новости дня": банки РФ ужесточили контроль за сдачей в аренду ипотечного жилья
Российские банки ужесточили контроль за сдачей в аренду ипотечного жилья. Теперь чаще всего это можно делать только с согласия банка, выдавшего кредит.
Как поясняют эксперты, дело в том, что квартиры при сдаче в аренду зачастую приходят в непригодное состояние. В случае, если у заемщика начинаются проблемы с платежами, банкам сложнее продать такое жилье на вторичном рынке.
Подробнее – в программе "Новости дня".