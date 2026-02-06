"Новости дня": банки РФ ужесточили контроль за сдачей в аренду ипотечного жилья

Российские банки ужесточили контроль за сдачей в аренду ипотечного жилья. Теперь чаще всего это можно делать только с согласия банка, выдавшего кредит.

Как поясняют эксперты, дело в том, что квартиры при сдаче в аренду зачастую приходят в непригодное состояние. В случае, если у заемщика начинаются проблемы с платежами, банкам сложнее продать такое жилье на вторичном рынке.

