"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

Москвичка Нино Цитлидзе 4 года пытается отстоять право жить в квартире, которую она купила в ипотеку у пенсионерки Натальи Ивановой.

Пожилая женщина продала квартиру, подожгла военкомат, объявила себя жертвой мошенников и потребовала расторгнуть сделку.

Суд постановил вернуть пенсионерке жилье, а покупательнице – деньги, однако Иванова признала себя банкротом. Подробнее – в программе "Московский патруль".

