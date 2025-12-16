16 декабря, 21:35Общество
"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки
Москвичка Нино Цитлидзе 4 года пытается отстоять право жить в квартире, которую она купила в ипотеку у пенсионерки Натальи Ивановой.
Пожилая женщина продала квартиру, подожгла военкомат, объявила себя жертвой мошенников и потребовала расторгнуть сделку.
Суд постановил вернуть пенсионерке жилье, а покупательнице – деньги, однако Иванова признала себя банкротом. Подробнее – в программе "Московский патруль".