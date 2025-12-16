Лурье в своем иске потребовала выселить Долину из жилья

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье во встречном иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

В исковых материалах, которые зачитал судья, указано, что сделка была закрыта, сторона продавца получила деньги в полном объеме, а право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке. При этом требования об освобождении жилплощади выполнены не были.

В то же время адвокат Лурье Светлана Свириденко указала, что квартира не является инвестицией, женщина приобрела ее как жилье для себя и детей.

"Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений", – подчеркнула адвокат.

Свириденко также добавила, что сделка проходила неспешно, на протяжении 1,5 месяца.

Сама Лурье заявила, что перед покупкой несколько раз смотрела квартиру в Хамовниках вместе с Долиной. По словам адвоката, артистка была "в прекрасном состоянии" и ни с кем не созванивалась. Кроме того, она была готова познакомить покупательницу с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После переговоров был заключен и подписан предварительный договор купли-продажи.

"Полина не способствовала введению Долиной в заблуждение, она ее не обманывала, и она не могла с той степенью осмотрительности, которая ею была проявлена, распознать это заблуждение и узнать об обмане", – заключила Свириденко.

В настоящий момент известно, что представитель прокуратуры выступил против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье. Он указал на то, что в момент заключения сделки певица действовала под влиянием заблуждения, из-за чего оснований для возврата квартиры нет.

Однако в то же время прокуратура считает необходимым обязать Долину вернуть покупательнице деньги за жилье. Представитель ведомства подчеркнул, что суды предыдущих инстанций допустили нарушение, отказав Лурье в компенсации стоимости квартиры.

"Нарушен базовый принцип справедливости, когда одна из сторон не по своей вине осталась и без жилья, и без денег", – отметил прокурор.

В августе 2024 года артистка стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

В ноябре этого года суд приговорил фигурантов Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

На артистку обрушилась волна хейта. Она была вынуждена закрыть комментарии в своих соцсетях. Пользователи назвали Долину "похитителем новоселья", а также запустили флешмоб с требованием "отменить" ее после случившегося.

Также было установлено, что Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей. Покупательница квартиры надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи законной. В связи с этим она отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость.

В свою очередь, Долина пообещала, что вернет Лурье деньги за квартиру. По словам артистки, это справедливое решение, так как та не была виновата в обмане.

