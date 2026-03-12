12 марта, 07:15Безопасность
Мошенники стали отправлять россиянам письма под видом налоговой
В России мошенники стали отправлять электронные письма с QR-кодами под видом Федеральной налоговой службы. Об этом предупредили в МВД России.
Гражданам поступают уведомления о наличии задолженности. Им предлагают быстро решить вопрос, перейдя по QR-коду для оплаты. Он ведет на поддельный сайт, замаскированный под государственный сервис, где нужно ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.