Мошенники стали отправлять россиянам письма под видом налоговой

В России мошенники стали отправлять электронные письма с QR-кодами под видом Федеральной налоговой службы. Об этом предупредили в МВД России.

Гражданам поступают уведомления о наличии задолженности. Им предлагают быстро решить вопрос, перейдя по QR-коду для оплаты. Он ведет на поддельный сайт, замаскированный под государственный сервис, где нужно ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.

