Москвичей предупредили о мошенниках-посредниках по оформлению загранпаспортов

Москвичи уже задумываются о летних отпусках, и мошенники спешат предложить им свои услуги. Аферисты стали выступать посредниками по оформлению загранпаспортов. В рекламе они обещают все сделать за три дня без очереди, также гарантируют получение визы в любую страну.

За это мошенники требуют 100% предоплаты, а также сканы действующих паспортов, СНИЛС, ИНН. В итоге жертва остается без денег. А документы могут быть использованы для открытия электронных кошельков, чтобы выводить через них преступные средства.

