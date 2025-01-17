Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 08:00

Происшествия

Новости мира: пожар произошел в казино Мексики

Новости мира: пожар произошел в казино Мексики

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"Московский патруль": полиция пресекла незаконный оборот табачной продукции в Москве

"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

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Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве

Новости регионов: волонтеры спасают птиц, пострадавших от мазута в Черном море

ДТП с автобусом произошло на улице Обручева в Москве

В одном из казино Мексики произошел мощный пожар. Пламя полностью охватило игорный дом за секунды. К моменту прибытия пожарных крыша здания обвалилась, полностью его разрушив. После того, как огонь уничтожил казино, он перекинулся на батутный парк по соседству. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Актеры Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне получили новый статус. Теперь они стали специальными послами Дональда Трампа в Голливуде. Об этом новый Президент США объявил в своих соцсетях, добавив, что теперь они будут его глазами и ушами в долине кино. Он отметил, что за время правления Байдена Голливуд потерял былое величие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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