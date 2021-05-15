Пенсионерка рассказала, почему напавший на казанскую школу не вызвал подозрений

Пенсионерка Нурдида Исламова рассказала, почему Ильназ Галявиев, который напал на школу в Казани, не вызвал подозрений.

Она отметила, что сначала приняла взрыв за грохот строительной технике. Дорогу за окном, как раз недавно ремонтировали, однако потом послышались выстрелы и крики.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.