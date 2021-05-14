Экс-губернатор Липецкой области прокомментировал сообщения о пьяном вождении

13:24
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Бывший губернатор Липецкой области, член Совфеда Олег Королев прокомментировал публикации в СМИ о том, что он сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.
Он подчеркнул, что не садился за руль пьяным, а алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья.
"Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой", – рассказал Королев РБК.
По его словам, сотрудники ГИБДД помогли ему добраться до дома.
Ранее в Сети появилось видео с внедорожником, который хаотично двигался по дороге. По информации СМИ, иномаркой управлял Королев.
Как стало известно ранее, получающим водительские права россиянам придется предварительно сдать анализ для проверки на алкоголизм и наличие в крови токсинов от приема наркотиков.
Кроме того, Госдума намерена рассмотреть законопроект об ужесточении уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде. Депутаты предлагают увеличить соответствующий штраф с 100–300 до 300–500 тысяч рублей, а также поднять срок тюремного заключения за повторное нарушение до трех лет.
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