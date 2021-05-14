Турчак: сенатор Королев приостановил членство в "Единой России" по собственному желанию

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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что партия приостановила членство экс-губернатора Липецкой области Олега Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.



"Разбирательство должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле", – отметил Турчак.

Он добавил, что в случае подтверждения версии Королева о случившемся "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии.

Ранее в Сети появилось видео с внедорожником, который хаотично двигался по дороге. По информации СМИ, иномаркой управлял Королев.

Королев прокомментировал публикации в СМИ и отметил, что не садился за руль пьяным, а алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья.