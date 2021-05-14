Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в школе в Казани

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Еще одного ребенка госпитализировали с острой реакцией на стресс после стрельбы в казанской школе, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

"На стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей", – сказала она.

По ее словам, жизни ребенка, которого госпитализировали 13 мая, ничего не угрожает. Галимова добавила, что состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были доставлены в шесть столичных клиник бортом МЧС.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

