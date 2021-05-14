Правоохранители начали проверку после инцидента с участием сенатора Королева

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного происшествия с сенатором Олегом Королевым, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление министерства внутренних дел по Липецкой области.

"13 мая в 19:30 в дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение, что на улице Гагарина водитель автомобиля Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Также в сети интернет была размещена информация о ДТП с участием указанного транспортного средства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что сотрудники Госавтоинспекции сразу отреагировали на поступившую информацию, задержав водителя.

Ранее в Сети появилось видео с внедорожником, который хаотично двигался по дороге. По информации СМИ, иномаркой управлял Королев.

Королев прокомментировал публикации в СМИ и отметил, что не садился за руль пьяным, а алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья.

Также стало известно, что партия "Единая Россия" приостановила членство экс-губернатора Липецкой области Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.