Правоохранители начали проверку после инцидента с участием сенатора Королева

16:54
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного происшествия с сенатором Олегом Королевым, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление министерства внутренних дел по Липецкой области.
"13 мая в 19:30 в дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение, что на улице Гагарина водитель автомобиля Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Также в сети интернет была размещена информация о ДТП с участием указанного транспортного средства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства отметили, что сотрудники Госавтоинспекции сразу отреагировали на поступившую информацию, задержав водителя.
Ранее в Сети появилось видео с внедорожником, который хаотично двигался по дороге. По информации СМИ, иномаркой управлял Королев.
Королев прокомментировал публикации в СМИ и отметил, что не садился за руль пьяным, а алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья.
Также стало известно, что партия "Единая Россия" приостановила членство экс-губернатора Липецкой области Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.
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