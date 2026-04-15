Новости мира: число погибших в результате стрельбы в школе в Турции возросло до 9

Число погибших в результате стрельбы в школе в Турции возросло до 9, заявили в министерстве внутренних дел страны. В числе жертв оказались 8 учащихся и 1 учитель. По словам губернатора региона, нападавшим был ученик 8-го класса этой же школы. В качестве оружия он использовал пистолет, украденный у отца. После случившегося он покончил с собой.

Представитель МИД Ирана не подтвердил сообщения СМИ о договоренности с США о продлении режима прекращения огня. В ведомстве уточнили, что Штаты должны доказать серьезность намерений, так как не раз нарушали процесс переговоров.

Американские санкции против российской нефти снова в силе, сообщило издание Politico. В марте США ввели временное послабление, разрешив странам покупать у РФ нефтепродукты, уже загруженные на танкеры. Вашингтон объяснил это желанием добавить объемы черного золота на рынок и сдержать рост цен. Лицензия действовала до 11 апреля, и до последнего момента было неясно, будет ли она продлена.

