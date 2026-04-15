В аэропорту Внуково таможенники изъяли у иностранца рога и черепа оленя

В аэропорту Внуково таможенники изъяли у иностранного пассажира рога и черепа благородного оленя. Его остановили при прохождении "зеленого коридора".

Мужчина следовал транзитом в Германию через Стамбул. Он заявил, что приобрел трофеи у знакомого в России для изготовления сувениров и не знал, что такие предметы нужно декларировать.

В отношении пассажира возбуждены два административных дела. Санкции предусматривают штраф и конфискацию товаров.

