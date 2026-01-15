Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами

Россия решила выслать британского дипломатического сотрудника, который оказался связан со спецслужбами Соединенного Королевства. Как сообщает МИД РФ, ему предписано покинуть территорию страны в течение двух недель.

В связи с этим инцидентом в российский МИД была вызвана временный поверенный в делах Великобритании в Москве. У входа в ведомство ее встретили протестующие с плакатами против политики Лондона. Дипломату было заявлено предупреждение, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Великобритании Россия даст решительный зеркальный ответ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.