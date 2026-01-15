15 января, 14:15Происшествия
Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами
Россия решила выслать британского дипломатического сотрудника, который оказался связан со спецслужбами Соединенного Королевства. Как сообщает МИД РФ, ему предписано покинуть территорию страны в течение двух недель.
В связи с этим инцидентом в российский МИД была вызвана временный поверенный в делах Великобритании в Москве. У входа в ведомство ее встретили протестующие с плакатами против политики Лондона. Дипломату было заявлено предупреждение, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Великобритании Россия даст решительный зеркальный ответ.
