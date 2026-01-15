Форма поиска по сайту

15 января, 14:15

Происшествия

Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами

Большегруз завалился на бок на Краснопресненском путепроводе

Московские автоинспекторы нашли водителя, который не уступил дорогу скорой помощи

Медикам из роддома Новокузнецка, где погибли младенцы, изберут меру пресечения 15 января

Засланного агента британских спецслужб выявили в России

Новости регионов: частный дом полностью разрушен из-за взрыва газа в Уссурийске

Суд изберет меру пресечения врачам новокузнецкого роддома 15 января

В Раменском загорелся автосервис на Северном шоссе

Новости регионов: пешеходный мост обрушился в Калужской области

"Московский патруль": рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

Россия решила выслать британского дипломатического сотрудника, который оказался связан со спецслужбами Соединенного Королевства. Как сообщает МИД РФ, ему предписано покинуть территорию страны в течение двух недель.

В связи с этим инцидентом в российский МИД была вызвана временный поверенный в делах Великобритании в Москве. У входа в ведомство ее встретили протестующие с плакатами против политики Лондона. Дипломату было заявлено предупреждение, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Великобритании Россия даст решительный зеркальный ответ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитикавидеоНаталия Шкода

