Медики более 1 км несли пациента на руках при штормовом ветре на Камчатке

На Камчатке медики были вынуждены нести пациента на руках более 1 километра из-за сильного штормового ветра, который помешал проезду спецтехники.

Циклон обрушился на регион в ночь на 12 января, и сугробы в некоторых местах достигали высоты второго этажа. Власти настоятельно рекомендуют жителям оставаться дома и не пользоваться автомобилями.

В регионе приостановлены авиарейсы и закрыты отдельные дороги. Школьники переведены на дистанционное обучение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.