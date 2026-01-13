Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 23:30

Регионы

Медики более 1 км несли пациента на руках при штормовом ветре на Камчатке

Медики более 1 км несли пациента на руках при штормовом ветре на Камчатке

Житель Сургута окунул годовалого сына в ледяную прорубь

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

Родители погибших младенцев в Новокузнецке сообщили о ранах на телах детей

Гибель младенцев из роддома в Новокузнецке объясняют инфекциями

Новости регионов: пойманного амурского тигра вернули в дикую природу в Приморье

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме в Новокузнецке

Врачи из Москвы проведут проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

На Камчатке медики были вынуждены нести пациента на руках более 1 километра из-за сильного штормового ветра, который помешал проезду спецтехники.

Циклон обрушился на регион в ночь на 12 января, и сугробы в некоторых местах достигали высоты второго этажа. Власти настоятельно рекомендуют жителям оставаться дома и не пользоваться автомобилями.

В регионе приостановлены авиарейсы и закрыты отдельные дороги. Школьники переведены на дистанционное обучение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика