Новости регионов: в Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков

В Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков. На кадрах видно, как животное настойчиво тащит улов. Однако это история с открытым финалом, так как рыбаки не рассказали, сколько рыбы досталось хищнице.



В Крыму сильные волны заливают набережную Ялты. При этом штормовое предупреждение будет действовать до конца дня, 11 января. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям не выходить на набережные.

