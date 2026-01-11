Форма поиска по сайту

11 января, 18:30

Регионы

Новости регионов: в Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Снежный циклон накрыл Санкт-Петербург

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш

Новости регионов: более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке

Очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи

Движение восстановили на трассе М-8 после образовавшегося затора

Новости мира: сель сошел на дорогу к курорту "Розе Хутор" в Сочи

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

Семь человек погибли в ДТП под Волгоградом

В Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков. На кадрах видно, как животное настойчиво тащит улов. Однако это история с открытым финалом, так как рыбаки не рассказали, сколько рыбы досталось хищнице.

В Крыму сильные волны заливают набережную Ялты. При этом штормовое предупреждение будет действовать до конца дня, 11 января. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям не выходить на набережные.

