Врач рассказал, кто может купаться на Крещение

Врач-кардиолог Заур Шугушев рассказал, кто может купаться на Крещение. По его словам, окунаться в прорубь стоит только условно здоровым людям.

Врач отметил, что это те люди, у которых нет хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Также, по словам специалиста, купания разрешены только людям, которые предварительно прошли закаливание длительностью около 4–6 недель.

