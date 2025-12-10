Педиатры рассказали, как правильно закаливать детей. По их словам, уже в первый месяц жизни допустимы воздушные ванны при комнатной температуре около 20 градусов, а для детей постарше – прохладное умывание и контрастное обливание ног.

Специалисты отметили, что закаливание снижает заболеваемость и улучшает общее самочувствие. Однако стоит избегать экстремальных практик. Например, моржевание детям противопоказано без тщательной подготовки и одобрения врача. Даже для взрослых погружение в прорубь требует постепенного снижения температуры воды и обязательной проверки состояния сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.