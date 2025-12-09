Снег придет в Москву вечером 9 декабря

Согласно прогнозам, вечером 9 декабря в Москву придет снег. Ночью образуется временный снежный покров.

Как пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, город находится в передней части северо-атлантического циклона, который к концу недели принесет более зимнюю погоду. Температура утром 10 декабря составит примерно минус 2 градуса, днем – около 0–2 градусов. Осадки будут незначительными, но на дорогах сохранится гололедица.

