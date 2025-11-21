Ученые предупредили об опасности считать овец перед сном. Некоторые сомнологи отметили, что такой способ побыстрее заснуть часто работает в обратную сторону. Мозг напрягается, так как подсчет превращается в умственную работу.

Для нормализации сна требуется системный подход. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Также необходимо создать комфортные условия в спальне – обеспечить в комнате тишину, темноту и прохладный воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.