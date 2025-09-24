Юрист Кваша: долги умершего распределяются поровну между наследниками

Верховный суд объяснил, что долги умершего по алиментам вместе с неустойкой переходят по наследству. Как рассчитывается задолженность и что еще может "упасть" на наследников вместе с имуществом, разбиралась Москва 24.

Какие долги переходят по наследству?

Просрочки по налогам, ЖКУ и кредитам могут переходить родственникам умершего по наследству, причем они могут оказаться существенно больше, чем все перешедшее в собственность имущество. При этом, как пояснила Москве 24 юрист Алла Георгиева, задолженность по алиментам и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не нужно.

Адвокат по семейным и наследственным делам Илья Титов добавил, что невыплаченные при жизни алименты также превращаются в долг, который остается после смерти человека и наследуется вместе с активами.

"При этом как и с другими долгами, наследники отвечают по нему только в пределах полученного имущества", – указал эксперт в разговоре с Москвой 24.





Илья Титов адвокат по семейным и наследственным делам Например, если долг по алиментам – 1 миллион рублей, а все наследство должника составляет 200 тысяч рублей, то наследники будут погашать долг в пределах полученной суммы. Они не будут доплачивать остальные 800 тысяч из своих средств. Это важный момент, о котором часто забывают. Если же в наследство, к примеру, досталась квартира стоимостью 1,1 миллиона рублей, то 1 миллион пойдет на погашение долга, а оставшиеся 100 тысяч равномерно распределятся между наследниками.

Кроме того, существует неустойка по алиментам – это штраф за просрочку выплаты, добавил адвокат: ежедневно она составляет 0,1% от суммы задолженности. В результате формируется большая неустойка: примерно 36,5% годовых, и вся эта сумма тоже переходит к наследникам.

"Важно отметить, что выплаты по алиментам заканчиваются в день смерти человека, потому что это обязательства, связанные с личностью. Когда он умирает, ответственность за дальнейшие выплаты прекращается", – подчеркнул Титов.

После смерти человека у его родственников есть шесть месяцев, чтобы вступить в наследство и получить его. Если упустить установленный срок, то наследникам придется обращаться в суд и восстанавливать свое право. По закону, в течение полугода родственники должны обратиться к нотариусу и получить соответствующее свидетельство о вступлении в наследство. Главные претенденты – наследники первой очереди, то есть дети, супруг и родители умершего. Внукам и их детям наследство может перейти по праву предоставления, но если есть завещание усопшего, то им и нужно руководствоваться.

Что делать с долгами?

Если наследник не хочет связываться с долгами умершего, он имеет право отказаться от получения наследства, рассказал Москве 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

"Но чтобы получить квартиру, нужно признать и долги, которые сформировались за весь период", – указал эксперт.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Если у должника несколько наследников, долг перераспределяется между ними поровну. В случае если только один из них решил погасить всю сумму задолженности, он имеет право потребовать с других наследников компенсацию за погашение всего долга.

Если же наследнику переходит квартира, но денег на выплату долга нет, можно использовать эту недвижимость как средство расчета по обязательствам, добавил эксперт.

При этом оспорить долг по алиментам можно только в судебном порядке.

"Придется запускать такие процедуры, как признание отцовства. Однако это долгий процесс", – объяснил эксперт.

Как узнать о наличии долгов у умершего?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Узнать о наличии долгов можно при обращении к нотариусу. Также можно выяснить это самостоятельно на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Помимо этого, информация находится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), отметила Алла Георгиева.

Что касается задолженностей за ЖКУ, о них можно узнать у управляющей компании, а если необходимо знать о просрочках по налогам, следует обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС), заключила юрист.