06 октября, 15:15

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

Управляющие компании, которые мешают работе интернет-провайдеров, будут наказывать штрафами. Законопроект уже поддержан профильным комитетом Госдумы.

За недопуск интернет-операторов должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей. Организациям придется заплатить до полумиллиона. Как считают авторы инициативы, такие меры помогут защитить интересы абонентов и не дадут ограничивать конкуренцию на рынке связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

