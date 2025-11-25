Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Гидрометцентр России выпустил предупреждение о мокром снеге и гололедице в Москве в ночные часы. Температура будет колебаться около нулевой отметки, в связи с чем автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах.

Как добавил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, 26 ноября в столицу придет очередная волна тепла с мокрым снегом и дождем. Температура днем составит 2–4 градуса, что превышает климатическую норму.

