Московские автоинспекторы нашли водителя, который не уступил дорогу скорой помощи

Московские автоинспекторы нашли водителя, который не пропускал машину скорой помощи с больным ребенком на Звенигородском шоссе. Видео этого инцидента, распространилось по социальным сетям.

Автомобилист, несмотря на спецсигналы, упорно продолжал движение в левом ряду. Полиция установила, что за рулем был 50-летний москвич. На него составили административный протокол и направили дело в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.