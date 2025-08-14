Лесные пожары охватили популярные у россиян курорты в Европе и Турции

Популярные у россиян иностранные курорты оказались в зоне масштабных лесных пожаров. В Турции, куда многие москвичи планируют поехать в бархатный сезон, огонь привел к эвакуации тысяч людей и перекрытию дорог. Пострадали десятки человек.

Тяжелая ситуация сохраняется в южных регионах Европы. Пожары охватили территории от Португалии до Кипра и Черногории. В Испании огонь добрался до пригородов Мадрида, в Греции бушует более сотни очагов, в Португалии и Черногории зафиксированы крупные возгорания.

