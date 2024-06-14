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14 июня, 00:00

Происшествия

Персонал батутного центра обвинили в травмировании ребенка на тренировке

Персонал батутного центра обвинили в травмировании ребенка на тренировке

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Родители обвинили тренера батутного центра в Люблине Веру Белянкину в том, что на ее занятии шестилетняя девочка получила перелом позвоночника. Из-за этого ребенок вынужден будет провести ближайшие три месяца в специальном корсете на больничной койке.

Тем временем, по данным ряда СМИ, директор центра в беседе с журналистами заявил, что у родителей нет доказательств причинения вреда ребенку на территории учреждения, так как медицинские документы они не предоставили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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