Персонал батутного центра обвинили в травмировании ребенка на тренировке

Родители обвинили тренера батутного центра в Люблине Веру Белянкину в том, что на ее занятии шестилетняя девочка получила перелом позвоночника. Из-за этого ребенок вынужден будет провести ближайшие три месяца в специальном корсете на больничной койке.

Тем временем, по данным ряда СМИ, директор центра в беседе с журналистами заявил, что у родителей нет доказательств причинения вреда ребенку на территории учреждения, так как медицинские документы они не предоставили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.