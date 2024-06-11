Новости регионов: МО РФ показало учения по применению нестратегического ядерного оружия

В Минобороны РФ показали, как проходят учения по применению нестратегического ядерного оружия. Ведомство сообщило, что начался второй этап. В его рамках планируют отработать совместную подготовку частей российский и белорусских войск.

Тем временем в Балашихе задержали участников свадебного кортежа. Празднование длилось два дня во дворе ЖК, жители которого возмутились шуму от машин и выстрелам в воздух. Одна из жительниц написала заявление в СК.

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