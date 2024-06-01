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01 июня, 23:15

Происшествия

Новости регионов: два автомобиля столкнулись на трассе под Новочебоксарском

Новости регионов: два автомобиля столкнулись на трассе под Новочебоксарском

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Серьезное ДТП произошло на трассе под Новочебоксарском. Автомобиль на высокой скорости сперва выехал на встречную полосу, затем столкнулся с другой машиной, вылетел с дороги в кювет и загорелся. По предварительной информации, за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии.

Стихия бушует в Ставропольском крае. Там дожди, грозы, град и сильный ветер до 25 метров в секунду. За сутки в регионе выпало более 60% месячной нормы осадков. Уже зафиксированы отключения электроэнергии. Работают аварийные бригады. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, на отдельных участках стихия повредила поля и сады. Введен режим повышенной готовности.

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43 гектаров. Предположительно, причиной стал удар молнии в Тарасовском районе. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Вертолетами уже сброшено более 40 тонн воды. В тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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