Новости мира: жители Мехико требуют устранить последствия потопа после прорыва водопровода

В столице Мексики произошла авария на водопроводе, в результате чего несколько улиц оказались затоплены. Поток воды смыл несколько автомобилей и проник в жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет, однако материальный ущерб оценивается как значительный. Местные жители требуют ускорить ликвидацию последствий.

Жители польской столицы стали свидетелями необычной погони: человекоподобный робот Эдвард Варчоки погнался за семейством диких кабанов и прогнал их с улицы. В последнее время видео с участием этого робота набирают популярность в соцсетях.

В провинции Шэньчжэнь мощный пожар охватил многоэтажный паркинг компании по производству электромобилей BYD. На гараже хранились тестовые прототипы и уже списанные автомобили. Пострадавших нет, основные цеха предприятия огонь не затронул.

