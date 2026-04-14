ФСБ задержала троих человек, планировавших теракт в Москве

ФСБ задержала троих человек, которые планировали совершить теракт в Москве. В числе фигурантов оказались завербованный СБУ украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и россиянин.

Преступникам предстояло ликвидировать высокопоставленного сотрудника силовых структур, когда он должен был посетить бизнес-центр 2 апреля. У здания был припаркован электроскутер, наполненный взрывчаткой и поражающими элементами, такими как болты и гайки.

Взрыв транспортного средства планировалось активировать дистанционно, но преступление удалось предотвратить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

