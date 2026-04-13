"Московский патруль": суд Москвы огласил приговор блогеру Чекалину

В Гагаринском суде Москвы поставили точку в громком деле блогера Артема Чекалина. Суд признал его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

Инстанция приговорила Чекалина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязуют выплатить штраф в размере свыше 194 миллионов рублей.

