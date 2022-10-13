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В Армении завели уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

В Армении завели уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

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Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.

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