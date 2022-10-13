Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Калабрии

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Подземный толчок магнитудой 4,4 произошел у морского побережья южноитальянской области Калабрия, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в море на глубине 36 километров в 11 километрах к югу от города Катандзаро.

Как уточняется, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Иркутской области утром 30 августа. По данным специалистов, эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, в акватории озера Байкал. Толчки ощущались в Иркутске, а также в Иркутском и Шелеховском районах.

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