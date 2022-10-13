В ДНР сообщили о заброске в регион диверсионной группы террористов "Азова"

Фото: телеграм-канал "ШТАБ ТерО ДНР"

В Мариуполь была заброшена диверсионная группа террористов полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, в городе для участников диверсионной группы был заготовлен схрон (тайник) с оружием.

В настоящее время сотрудники МГБ осуществляют оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что обмененные на российских военных боевики запрещенной в РФ организации "Азов" должны ответить по закону вне зависимости от того, в какой стране они находятся.

Он подчеркнул, что, если человек совершил преступление, если он был членом организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической, он будет отвечать в любом случае.

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал данную организацию террористической и запретил ее на территории страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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