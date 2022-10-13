Юрист оценил идею увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника

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Инициатива об увеличении срока отпуска в связи со смертью близкого родственника в другом регионе РФ или за рубежом является актуальной идеей в условиях закрытия аэропортов на юге страны, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщает RT.

"Закрытие аэропортов в южной части нашей страны вынуждает людей передвигаться на поезде или автомобиле, что может занять до двух суток. Таким образом, человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге", – сказал он.

Соловьев отметил, что в таком случае человек не успеет проститься с близким и уладить возникшие в связи с его смертью дела. По словам юриста, увеличение отпуска с пяти до семи дней позволит реализовать более гуманный подход к гражданам, переживающим утрату.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить с пяти дней до одной недели отпуск, предоставляемый работникам в связи со смертью близкого родственника в другом регионе РФ или за рубежом. Письмо с соответствующей инициативой он представил главе Минтруда Антону Котякову.

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