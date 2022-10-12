Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

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Сотрудники управления ФСБ РФ по Свердловской области предотвратили теракт в военкомате Нижнего Тагила, сообщает ТАСС.

Мужчина, планировавший теракт, арестован. Им оказался 59-летний гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году.

По месту его жительства и работы обнаружили вещества, которые он планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. В ФСБ заявили, что задержанный таким образом хотел "дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске.

В спецслужбах уточнили, что задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

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