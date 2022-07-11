Водитель фуры дважды задел фонарный столб при развороте в Ступине. Сначала он пытался развернуться и перегородил всю дорогу. Потом начал сдавать назад и повредил столб, затем, уже выруливая, снес еще один из плафонов.

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