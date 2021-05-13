Медики рассказали о состоянии пострадавших в Казани, которых перевезли в Москву

Четверо пострадавших в Казани детей, которых доставили на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Один в крайне тяжелом. По другим данным, в критическом состоянии находятся двое.

Накануне пациентов доставили из казанских больниц самолетом МЧС, полет они перенесли хорошо, заявили медики.

На консилиуме приняли решение перевести школьников в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в столице.

У всех, кого отправили в столицу, огнестрельные ранения. Среди взрослых тяжелых больных нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.