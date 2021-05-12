Прокуратура и СК начали проверку после гибели женщины из-за падения дерева в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла из-за падения дерева в Подмосковье. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

Известно, что трагедия произошла в городском округе Луховицы.

"В результате падения дерева погибла пожилая женщина", – заявили в ведомстве.

По факту случившегося Луховицкая городская прокуратура начала проверку. В ходе нее планируется установить причины и обстоятельства случившегося.

Кроме того, после гибели женщины проверку начало Главное следственное управление СК по области. Как передает РИА Новости, 79-летнаяя погибшая ехала на велосипеде. В этот момент на нее упало дерево.

"Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – подтвердили в СК.

12 мая в Москве сильный ветер повалил 20 деревьев, а также повредил 12 автомобилей. Кроме того, из-за стихии пострадала одна опора освещения.

До этого ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном поселке Литвиново. К ликвидации последствий произошедшего привлечены 17 человек, в числе которых сотрудники МЧС.