Прокуратура и СК начали проверку после гибели женщины из-за падения дерева в Подмосковье

12 мая, 23:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина погибла из-за падения дерева в Подмосковье. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.
Известно, что трагедия произошла в городском округе Луховицы.
"В результате падения дерева погибла пожилая женщина", – заявили в ведомстве.
По факту случившегося Луховицкая городская прокуратура начала проверку. В ходе нее планируется установить причины и обстоятельства случившегося.
Кроме того, после гибели женщины проверку начало Главное следственное управление СК по области. Как передает РИА Новости, 79-летнаяя погибшая ехала на велосипеде. В этот момент на нее упало дерево.
"Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – подтвердили в СК.
12 мая в Москве сильный ветер повалил 20 деревьев, а также повредил 12 автомобилей. Кроме того, из-за стихии пострадала одна опора освещения.
До этого ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном поселке Литвиново. К ликвидации последствий произошедшего привлечены 17 человек, в числе которых сотрудники МЧС.
Ураганный ветер в Московском регионе валил деревья и срывал крыши
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