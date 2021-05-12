Сильный ветер повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве сильный ветер повалил 20 деревьев, а также повредил 12 автомобилей и одну опору освещения. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В настоящее время специалисты ликвидируют последствия непогоды: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Москвичей призвали быть внимательными на улице. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них машины.

Ранее сообщалось, что ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном поселке Литвиново. К ликвидации последствий произошедшего привлечены 17 человек, в числе которых сотрудники МЧС.

До этого москвичей предупредили о грозе и сильном ветре. Горожанам порекомендовали избегать участков рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.