Столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и ветер с порывами до 15 метров ожидаются в Москве 12 мая. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщает ТАСС.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности на территории Москвы и Подмосковья. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

По словам специалистов, у людей с неустойчивым артериальным давлением возможны метеопатические реакции и симптомы недомогания.

В столичном метеобюро заявляли, что май уже перевыполнил норму по осадкам. С 1 по 10 мая в столице выпало 112% месячной нормы, тогда как только 8 мая эта цифра составила 75%.