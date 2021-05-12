Синоптик рассказал, насколько опасная гроза ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что погода в столице испортится в среду, 12 мая, после шести вечера. Она также объяснила, что никакой особой опасности гроза и усиление ветра представлять не будут.

"Зона неустойчивости, от которой мы ждем усиления ветра и дождей ливневого характера, подойдет к Москве после 18 часов. Именно тогда ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду и гроза", – заявила синоптик.

При этом она отметила, что серьезной опасности вечером погода представлять не будет.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро Порывы ветра до 15 метров в секунду – это неопасное явление. То, что выше 15 метров в секунду, – неблагоприятные явления. А опасной для Москвы считается скорость ветра 23 метра в секунду и более.

Позднякова добавила, что вечером не стоит ждать и серьезного падения температуры воздуха. Она естественным путем снизится после 16–17 часов вечера, на которые приходится пик тепла. Однако заморозков в связи с грозой не будет.

Кроме того, непогода продлится недолго, отмечает специалист.

"Дожди ливневого, грозового характера и усиление ветра до 15 метров в секунду возможны примерно до 20–21 часа. Ночью ветер стихнет, а дождь может местами сохраниться. Завтра также возможны кратковременные дожди ливневого характера – будут просто проливаться облака за счет испарения ранее выпавшей влаги", – рассказала Позднякова.

Ранее столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за дождя и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Также владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.