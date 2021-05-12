Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
12 мая в Москве и Подмосковье ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Об этом предупреждает главное управление МЧС по столице.
Там уточнили, что, по прогнозам синоптиков, с 16:00 до 21:00 столичный регион накроет дождь с первой майской грозой. При этом ветер может усилиться до 16 метров в секунду.
В ведомстве призвали водителей снизить скорость и стараться соблюдать большую дистанцию между автомобилями на дорогах.
Горожанам рекомендуют избегать участков рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.
На сайте Гидрометцентра России также сообщается, что непогода сохранится и завтра. Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 22:00.
В связи с ухудшением погоды владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции, закрыть летние веранды и зонты.
Ранее синоптик рассказала, насколько опасная гроза ожидается в Москве. Она отметила, что вечером не стоит ждать и серьезного падения температуры воздуха. Она естественным путем снизится после 16–17 часов вечера, на которые приходится пик тепла.
Однако заморозков в связи с грозой не будет. Кроме того, непогода продлится недолго, отмечает специалист.
Столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
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