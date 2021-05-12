Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает RT.

По его словам, в столичный регион пришла летняя погода.

"Температура поднялась выше нормы... С 12 по 15 мая – облачно с прояснениями, местами грозы. Сегодня днем до +21 градуса, в ночь на четверг – до +10...+12 градусов", – отметил синоптик.

Он также добавил, что в четверг, 13 мая, ожидается до 22 градусов тепла, в пятницу – до 24 градусов выше нуля.

Кроме того, синоптик рассказал, что в воскресенье фронт будет уходить, а давление – немного расти.

Ранее сообщалось, что в столице ожидаются дождь с грозой и ветер. Предупреждение будет действовать до 21:00 12 мая. На сайте Гидрометцентра России также сообщается, что непогода сохранится и завтра.

Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 22:00.

