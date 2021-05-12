Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице ожидаются дождь с грозой и ветер. Предупреждение будет действовать до 21:00 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра России также сообщается, что непогода сохранится и завтра. Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 22:00.

В связи с ухудшением погоды владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции, закрыть летние веранды и зонты.

Ранее синоптики рассказали, что в столице в предстоящие выходные ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

В пятницу прогнозируется самая неблагоприятная погода. В этот день пройдут интенсивные дожди, столбики термометров в ночные часы покажут плюс 11–13 градусов, днем – около 20–22 градусов.

В субботу, 15 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди.

