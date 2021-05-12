Ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном Литвинове

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Ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном поселке Литвиново. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 17:30 мск поступило сообщение, что в результате порывистого ветра произошло вскрытие кровли на половине площади многоквартирного дома в поселке Литвиново. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – отмечается в материале.

К ликвидации последствий произошедшего привлечены 17 человек, в числе которых сотрудники МЧС.

Щелковская городская прокуратура начала проверку по факту повреждения крыши 5-этажного дома. Сотрудникам ведомства предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, а также оценить работу ответственных лиц. В прокуратуре держат на контроле соблюдение прав жильцов.

Ранее москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 12 мая. Горожанам порекомендовали избегать участков рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.