Ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном Литвинове

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"В 17:30 мск поступило сообщение, что в результате порывистого ветра произошло вскрытие кровли на половине площади многоквартирного дома в поселке Литвиново. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – отмечается в материале.
К ликвидации последствий произошедшего привлечены 17 человек, в числе которых сотрудники МЧС.
Щелковская городская прокуратура начала проверку по факту повреждения крыши 5-этажного дома. Сотрудникам ведомства предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, а также оценить работу ответственных лиц. В прокуратуре держат на контроле соблюдение прав жильцов.
Ранее москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 12 мая. Горожанам порекомендовали избегать участков рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.
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