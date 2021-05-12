Москвичей предупредили о шквалистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице ожидается шквалистое усиление ветра до 22:00 12 мая. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Скорость ветра может достигать 23 метров в секунду, уточнили в ведомстве. Спасатели рекомендуют пешеходам не ходить рядом с рекламными щитами и под деревьями, а автомобилистам снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее синоптики выпустили предупреждение о дожде с грозой в Москве до 21:00. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, непогода продлится недолго.

"Ночью ветер стихнет, а дождь может местами сохраниться. Завтра (13 мая. – Прим. ред.) также возможны кратковременные дожди ливневого характера – будут просто проливаться облака за счет испарения ранее выпавшей влаги", – отмечает она.

Москвичей предупредили, что ливни в столице будут идти пять дней. За это время в городе выпадет 22 миллиметра осадков, а в Подмосковье – до 60. Самая плохая погода ожидается в пятницу: пройдут интенсивные дожди, ночью температура воздуха упадет до 11–13 градусов, днем составит около 20–22 градусов.