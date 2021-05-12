Москвичей предупредили о шквалистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице ожидается шквалистое усиление ветра до 22:00 12 мая. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Скорость ветра может достигать 23 метров в секунду, уточнили в ведомстве. Спасатели рекомендуют пешеходам не ходить рядом с рекламными щитами и под деревьями, а автомобилистам снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Ранее синоптики выпустили предупреждение о дожде с грозой в Москве до 21:00. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, непогода продлится недолго.
"Ночью ветер стихнет, а дождь может местами сохраниться. Завтра (13 мая. – Прим. ред.) также возможны кратковременные дожди ливневого характера – будут просто проливаться облака за счет испарения ранее выпавшей влаги", – отмечает она.
Москвичей предупредили, что ливни в столице будут идти пять дней. За это время в городе выпадет 22 миллиметра осадков, а в Подмосковье – до 60. Самая плохая погода ожидается в пятницу: пройдут интенсивные дожди, ночью температура воздуха упадет до 11–13 градусов, днем составит около 20–22 градусов.
"Атмосфера": жителей столичного региона предупредили о сильном ветре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: