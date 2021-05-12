Температура в Москве на следующей неделе приблизится к 30 градусам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура в столице на следующей неделе приблизится к 30 градусам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
По его словам, через пять дней горожан ожидает 25–30 градусов тепла.
"Сейчас мы ждем прихода теплых воздушных масс с юго-запада, а там, в Западной Европе, температура – 29 градусов", – уточнил специалист.
Он также отметил, что в ближайшие дни в столице ожидается переменная облачность с небольшими дождями и грозой.
Ранее сообщалось, что в столице в предстоящие выходные ожидается теплая погода с кратковременными дождями.
Так, в пятницу прогнозируется самая неблагоприятная погода. В этот день пройдут интенсивные дожди, столбики термометров в ночные часы покажут плюс 11–13 градусов, днем – около 20–22 градусов.
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