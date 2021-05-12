Ливни в Москве будут идти пять дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кратковременные ливни и местами грозы ожидают жителей столичного региона в ближайшие пять дней, однако на температурный фон это не повлияет, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве за эти дни выпадет 22 миллиметра осадков, в Подмосковье – до 60 миллиметров. Несмотря на это, температура будет колебаться около 20-градусной отметки.
"К вечеру дожди везде пройдут. Сейчас уже местами идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы", – цитирует Тишковца ТАСС.
По словам метеоролога, этот май станет одним из самых влажных в истории. Он напомнил, что в Москве уже выпало 57 миллиметров при норме 51 миллиметр, то есть уже за первую декаду исчерпан весь месячный лимит осадков.
Ранее синоптик рассказала, насколько опасная гроза ожидается в Москве, отметив, что вечером не стоит ждать и серьезного падения температуры воздуха. Она естественным путем снизится после 16–17 часов вечера, на которые приходится пик тепла.
Однако заморозков в связи с грозой не будет. Кроме того, непогода продлится недолго, отмечает специалист.
На сайте Гидрометцентра России сообщается, что непогода сохранится завтра. Жителей столичного региона ожидают майские грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 22:00.
В связи с ухудшением погоды владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции, закрыть летние веранды и зонты.
Столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
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